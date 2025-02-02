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عربي-دولي

بالفيديو... إيران تكشف عن "إعتماد" أحدث صاروخ بالستيّ لديها

Lebanon 24
02-02-2025 | 05:32
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كشفت إيران اليوم الأحد، عن صاروخ بالستي جديد يبلغ مداه 1700 كيلومتر، وذلك خلال مراسم أقيمت في العاصم طهران، بحضور الرئيس مسعود بزشكيان.

وعرض التلفزيون الرسمي صورا لصاروخ "اعتماد" الذي "يبلغ مداه الأقصى 1700 كيلومتر"، وتم تقديمه على أنه "أحدث صاروخ بالستي" من صنع وزارة الدفاع الإيرانية. (سكاي نيوز)
 
 
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