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عربي-دولي

يسبب صورة أحمد الشرع... هذا ما حصل لحساب الرئاسة السوريّة

Lebanon 24
02-02-2025 | 06:08
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أوقفت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" حسابا للرئاسة السورية بعد حوالي ساعتين على نشره صورة الرئيس أحمد الشرع متوجها بالطائرة إلى الرياض.

وظهرت على الصفحة الرئيسية للحساب، الذي من المفترض أن يكون الحساب الرسمي للرئاسة، عبارة "يوقف X الحسابات التي تنتهك قوانيننا". حسب ما أكده أحد الصحافيين المقربين من السلطة السورية. (روسيا اليوم)
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