ولي العهد السعودي يستقبل الشرع في الرياض

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع الذي يقوم بزيارة إلى السعودية.



ويرتقب أن يتباحث الأمير محمد بن سلمان والشرع حول المستجدات على الساحة السورية، والخطط الموضوعة لتثبيت الأمن والاستقرار في سوريا، وآفاق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، والجهود المبذولة لرفع العقوبات عن سوريا. وقف وسائل إعلام سعودية.

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وفي وقت سابق من الأحد، وصل الشرع إلى السعودية في أول زيارة له إلى الخارج منذ تسلمه السلطة في دمشق عقب سقوط نظام بشار الأسد. (سكاي نيوز عربية)