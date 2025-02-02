لماذا اصطحب نتنياهو معه طبيبين في زيارته للولايات المتحدة؟

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيصطحب معه طبيبين خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، أحدهما مختص في أمراض القلب والثاني في المسالك البولية.وبحسب الهيئة فقد جاءت هذه الخطوة كإجراء احترازي لضمان سلامة نتنياهو خلال جولته الخارجية، بعدما خضع لعملية استئصال البروستات في شهر كانون الاول 2024، وتزايد قلقه على حالته صحته.وأشارت الهيئة إلى أن اختيار الطبيبين المتخصصين يأتي في إطار الاستعدادات الدقيقة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لرحلة نتنياهو، خاصة في ظل تقدمه في العمر وضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة له أثناء سفره. (روسيا اليوم)