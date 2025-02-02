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عربي-دولي

فيدان: تركيا مستعدّة لاستقبال الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل

Lebanon 24
02-02-2025 | 10:32
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أكد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، من الدوحة، أن بلاده مستعدة لاستقبال "بعض" المعتقلين الفلسطينيين الذين تفرج إسرائيل عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة. (العربية)
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