فيدان: تركيا مستعدّة لاستقبال الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل

أكد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، من الدوحة، أن بلاده مستعدة لاستقبال "بعض" المعتقلين الفلسطينيين الذين تفرج إسرائيل عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة. (العربية)

Advertisement