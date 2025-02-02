كاتس يهدد من جنوب لبنان: "لن يكون هناك حزب الله"

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تبنى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لهجة تهديدية خلال زيارة لقواته في جنوب لبنان.وقال كاتس، اليوم الأحد، وفقاً لمكتبه: "شهدنا في الأيام الأخيرة محاولات لإرسال طائرات مسيرة تجاه دولة إسرائيل، وأود أن أبعث برسالة واضحة من هنا إلى حزب الله والحكومة اللبنانية، وهي أن إسرائيل لن تتسامح مع هجمات الطائرات المسيرة من لبنان".وحذر كاتس من أن أي تهديدات سيتم الرد عليها بكل قوة، وقال: "إما أن تتوقف هجمات المسيرات، أو لن يكون هناك حزب الله".وكان البيت الأبيض قد وافق على إمكانية تمديد وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني الماضي بين إسرائيل وحزب الله حتى 18 شباط.وبالتالي تم تأجيل انسحاب القوات الإسرائيلية المخطط له في الأصل من جنوب لبنان خلال 60 يوماً. ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.ووفقاً للرواية الإسرائيلية، فإن الجيش اللبناني، الذي من المفترض أن يضمن الامتثال لوقف إطلاق النار ويمنع حزب الله من العودة إلى المنطقة، لا يتقدم بالسرعة الكافية. وتقول إسرائيل إن حزب الله لم ينسحب إلى شمال نهر الليطاني كما تم الاتفاق عليه. (العربية)