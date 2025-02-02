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إسرائيل تعيد شحنة مساعدات إلى الجانب المصري من معبر رفح

Lebanon 24
02-02-2025 | 13:31
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أعادت إسرائيل ، الأحد، شحنة مساعدات إلى الجانب المصري من معبر رفح بذريعة عدم مطابقة الحمولة للمواصفات الفنية.


ورغم الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إلا أن الساعات القليلة الماضية قد شهدت بعض العراقيل التي تهدد استمرار الهدوء بين الجانبين.
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فقبل إعادة شاحنة المساعدات إلى الجانب المصري من معبر رفح، كانت وكالة رويترز قد أفادت، الأحد، نقلا عن مسعفين بإصابة 4 فلسطينيين على الأقل في ضربة إسرائيلية استهدفت مركبة على الطريق الساحلي غربي مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

وكان المسعفون قد أعلنوا أن الهجوم أسفر عن مقتل طفل، لكنهم، قالوا بعد ذلك إنهم تمكنوا من إنعاشه وإنقاذ حياته.

 من جهته، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حول الاستهداف، قائلا "أطلقت طائراتنا النار لإبعاد مركبة مشبوهة كانت تتحرك شمالا من وسط قطاع غزة، دون اجتياز خط التفتيش المتفق عليه، في مخالفة للخط المتفق عليه".

 ودعا البيان "مرة أخرى سكان غزة إلى الانصياع لتعليمات الجيش الإسرائيلي وعدم الاقتراب من القوات المنتشرة في المنطقة".

كما نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصدر سياسي مطلع قوله إن إسرائيل تستعد لسيناريو استئناف الحرب إذا فشلت المفاوضات، مع تغيير استراتيجية الهجوم لتصبح أكثر شراسة مقارنة بأساليب الهجمات المحدودة السابقة.


إجلاء 50 مريضا وجريحا من قطاع غزة عبر معبر رفح إلى مصر
 
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