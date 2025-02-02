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عربي-دولي

تبون: الجزائر أبلغت الأسد رفض المجازر في حق السوريين

Lebanon 24
02-02-2025 | 23:19
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علّق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حديث لصحيفة " لوبينيون" الفرنسية، على الأحداث الأخيرة والتطورات التي حدثت في سوريا.


وقال تبون إن بلاده أبلغت الرئيس السوري السابق بشار الأسد، "بكل حزم رفضها الدائم للمجازر في حق السوريين".
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وأضاف أن الجزائر التي "واجهت اعتراضات لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية عام 2022"، دعمت "الحوار السياسي لحل الأزمة" في هذا البلد، حسبما نقلت وكالة "الأسوشيتد برس".

وأعرب تبون في ذات المقابلة مع الصحيفة الفرنسية عن استعداد الجزائر لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في اليوم ذاته الذي ستكون فيه دولة فلسطينية كاملة الأركان.


وأكد أنه ليست لديه أيّ نية للبقاء في السلطة، مشيرا إلى أنه سيحترم الدستور الجزائري.

ونوّه تبون إلى أن بلاده لديها "علاقات ممتازة مع دول البحر الأبيض المتوسط في مجالي الاستثمارات والتجارة"، وأنها قوة استقرار في إفريقيا.

كذلك كشف الرئيس الجزائري أن أوكرانيا لم تستجب لوساطة الجزائر في أزمتها مع روسيا. (سكاي نيوز)
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