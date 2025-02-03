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إقتصاد
بسبب الرسوم.. كندا تستعد لـ "معركة قانونية" ضد أميركا
Lebanon 24
03-02-2025
|
00:34
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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي كبير في كندا قوله إن بلاده ستتخذ إجراء قانونيا أمام الهيئات الدولية ذات الصلة للطعن على الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة التي فرضتها الولايات المتحدة على معظم السلع الكندية ووصفها بأنها غير قانونية وغير مبررة.
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تأتي هذه التعليقات بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء جاستن ترودو عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية المضادة بنسبة 25 بالمئة على السلع الأميركية ردا على الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب يوم السبت.
وقال المسؤول في إفادة صحفية في أوتاوا "سنواصل بكل تأكيد اللجوء إلى الوسائل القانونية التي نعتقد أننا نملكها من خلال الاتفاقيات التي نتقاسمها مع الولايات المتحدة".
وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع السلع الكندية، باستثناء منتجات الطاقة مثل النفط والغاز والكهرباء، والتي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة عند دخولها الولايات المتحدة.
وستدخل الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء، بينما سيتم تطبيق الرسوم الجمركية على الطاقة اعتبارا من 18 شباط.
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