قريباً جداً.. هذا ما ستفعله تركيا عسكرياً في سوريا

ذكرت صحيفة Türkiye نقلا عن مصادر لم تسمها أن تركيا قد تبني قاعدتين عسكريتين في سوريا وتنشر هناك مقاتلات "إف-16" في المستقبل القريب.

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وبحسب الصحيفة: "ستوقع تركيا وسوريا اتفاقية دفاع مشترك، بحسب مصادر عربية. وبموجب الاتفاقية التي من المتوقع توقيعها قريبا، ستقدم أنقرة المساعدة لسوريا في حال واجهت دمشق تهديدا مفاجئا".كما ستقوم القوات التركية بتدريب الجيش السوري وطياريه وستنشئ قاعدتين عسكريتين في سوريا، وتنشر 50 مقاتلة إف-16 حتى اكتمال بناء القوات الجوية السورية لمنع أي هجمات على سوريا.وذكرت الصحيفة أيضا أن الإدارة السورية الجديدة طلبت من تركيا طائرات من دون طيار ورادارات وأنظمة حرب إلكترونية للسيطرة على الحدود مع إسرائيل.ولفتت الصحيفة إلى أن التسليم الأول للطائرات بدون طيار قد يتم في المستقبل القريب. (روسيا اليوم)