17
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خلال 24 ساعة.. عدد كبير من القتلى في سوريا
Lebanon 24
03-02-2025
|
01:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقتل عشرات الأشخاص في عدة محافظات، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتوزعت عمليات القتل بين اغتيالات، واستهدافات بطائرات مسيّرة، وتفجيرات، واشتباكات عسكرية، بالإضافة إلى انفجار مخلفات الحرب التي أودت بحياة مدنيين بينهم أطفال.
Advertisement
في العاصمة دمشق، عثر على ضابط في الأمن العسكري مقتولا داخل شقته، فيما قُتل عنصران من إدارة العمليات العسكرية إثر انفجار داخل مستودع ذخيرة لم تتضح أسبابه بعد.
وفي جبلة بريف اللاذقية، اغتال مجهولون قائد مجموعة "بواشق جبلة " التابعة لسهيل الحسن، (اللواء السابق في القوات المسلحة السورية)، حيث عُثر عليه مقتولا (قائد المجموعة) في حي الفيض، في ظل تزايد العمليات التي تستهدف قادة مجموعات موالية للنظام.
أما في طرطوس، فقد لقي مهندس يعمل في المركز الثقافي مصرعه بعد إطلاق النار عليه من قبل أحد أقربائه داخل سوق الهال عند مدخل المدينة.
اشتباكات دامية في شمال سوريا
شهد ريف حلب الشرقي تصعيدا عسكريا، حيث قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جراء استهداف طائرة مسيّرة تركية نقطة عسكرية في دير حافر.
وفي ريف منبج، لقي 6 عناصر من "قسد" مصرعهم خلال اشتباكات عنيفة مع فصائل "الجيش الوطني" على محوري قره قوزاق وسد تشرين.
كما قُتل 4 عناصر من "الجيش الوطني" إثر استهداف قسد مواقعهم في قره قوزاق وتدمير عدة عربات عسكرية.
إلى ذلك، قُتل 3 عناصر آخرين من "قسد" في قصف جديد لطائرة مسيّرة تركية استهدفت مواقع لهم قرب قريتي مزري وخصراوي شمال غرب الحسكة.
وفي تطور آخر، استهدفت قوات "قسد" موقعا للجيش التركي في تل اللبن بريف الحسكة بصاروخ موجه، مما أدى إلى مقتل جندي تركي.
عمليات قتل متفرقة في حمص وحماة ودير الزور
في ريف حمص، لقي مزارع مصرعه في ظروف غامضة أثناء توجهه إلى أرضه الزراعية في ريف تلكلخ.
بينما عُثر على شاب مقتولا بطلقة في الرأس وعليه آثار تعذيب قرب مقبرة تل النصر، حيث تبين أنه كان معتقلا لدى إدارة العمليات العسكرية.
كما قُتل شاب آخر برصاص مسلحين مرتبطين بالقيادة العامة في قرية الدبين بعد هجوم على القرية.
وفي ريف دير الزور الغربي، قتلت سيدة بانفجار لغم من مخلفات الحرب أثناء جمعها الكمأة، بينما شهدت حماة حادثة مماثلة، حيث قتل طفل إثر انفجار لغم في قرية أم تريكية شرق المحافظة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تزوّجت للمرّة الثانيّة.. إبنة هيفا وهبي تنشر صورة لزوجها الخليجيّ رجل الأعمال المعروف
Lebanon 24
تزوّجت للمرّة الثانيّة.. إبنة هيفا وهبي تنشر صورة لزوجها الخليجيّ رجل الأعمال المعروف
05:50 | 2025-02-02
02/02/2025 05:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا مدارس غداً ونصيحة عاجلة للسكان... دولة تُحذّر من نشاط زلزاليّ
Lebanon 24
لا مدارس غداً ونصيحة عاجلة للسكان... دولة تُحذّر من نشاط زلزاليّ
05:02 | 2025-02-02
02/02/2025 05:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة الـ"أم تي في" غاضبة: "تفو عليك وعلى أهلك اللي ربو حيوان متلك"
Lebanon 24
مُذيعة الـ"أم تي في" غاضبة: "تفو عليك وعلى أهلك اللي ربو حيوان متلك"
08:02 | 2025-02-02
02/02/2025 08:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمن الدولة ألقت القبض على من كانت برفقة صديقها الذي دهس الشاب في فاريا (صورة)
Lebanon 24
أمن الدولة ألقت القبض على من كانت برفقة صديقها الذي دهس الشاب في فاريا (صورة)
11:59 | 2025-02-02
02/02/2025 11:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أدرعي لنعيم قاسم: فشرت (فيديو)
Lebanon 24
أدرعي لنعيم قاسم: فشرت (فيديو)
11:49 | 2025-02-02
02/02/2025 11:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:24 | 2025-02-03
إسبانيا: على الاتحاد الأوروبي أن يظل متحدًا للرد على تهديدات ترامب
04:10 | 2025-02-03
وزير الخارجية والهجرة المصري يؤكد ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه
04:08 | 2025-02-03
لم تعرف أسبابه بعد.. انفجار في موسكو يوقع قتيلا و4 جرحى
04:05 | 2025-02-03
بشأن تحقيق اقتحام الكابيتول... وزارة العدل الاميركية تلزم آلاف العملاء بالإجابة عن 12 سؤالا
04:00 | 2025-02-03
كتاب يكشف خفايا "جيش الميليشيات".. معلومات صادمة تكشف للمرة الاولى
04:00 | 2025-02-03
مسؤول إيراني بارز: "حزب الله "ظل صامدًا رغم الضربات
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
03/02/2025 11:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
03/02/2025 11:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
03/02/2025 11:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24