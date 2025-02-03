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أغلب الضحايا نساء.. انفجار جديد لسيارة مفخخة في منبج

Lebanon 24
03-02-2025 | 02:12
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أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الإثنين، نقلا عن الدفاع المدني السوري، أن انفجار سيارة مفخخة جديد، وقع في مدينة منبج شرق حلب، أدى لوقوع عدة قتلى وجرحى.

وأكدت مصادر الدفاع المدني السوري، أن الانفجار أسفر عن عدد من الضحايا المدنيين بينهم نساء، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
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وأشارت أخبار مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن الضحايا أغلبهم من النساء.

وأشار المرصد السوري إلى أن التفجير هو السادس من نوعه في المناطق التي سيطرت عليها الفصائل الموالية لتركيا مؤخرا. (سكاي نيوز عربية) 
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