لم تعرف أسبابه بعد.. انفجار في موسكو يوقع قتيلا و4 جرحى

تسبب انفجار، لم تعرف أسبابه بعد، اليوم الاثنين في موسكو بسقوط قتيل وأربعة جرحى، على ما أفادت وكالات الأنباء الروسية، نقلاً عن مصادر رسمية.



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وأكدت فرق الطوارئ الروسية لوكالة "تاس" أن الحادث في المجمع السكني الواقع في شمال غربي موسكو نجم عن انفجار جهاز مجهول.



وقال مصدر في فرق الطوارئ: "انفجر جهاز مجهول في المصعد، ويعمل خبراء المتفجرات حالياً في المكان".



من جهتها أوضحت الهيئات الأمنية لـ"تاس" أن الانفجار في المجمع السكني كان يهدف لتنفيذ عملية اغتيال.



وأوضح مصدر في الهيئات الأمنية: "الهدف من الانفجار في مجمع "ألييه باروسا" السكني هو محاولة اغتيال، ويجري تحديد هوية المتورطين". وقال مصدر في أجهزة الطوارئ لوكالة ريا نوفوستي إن "شخصاً قتل وأصيب أربعة بجروح" في "انفجار" وقع عند مدخل مركز سكني في شمال غربي موسكو، فيما ذكرت وكالة تاس، نقلاً عن مسؤولين في القطاع الصحي أن الجرحى في حال حرجة.وأكدت فرق الطوارئ الروسية لوكالة "تاس" أن الحادث في المجمع السكني الواقع في شمال غربي موسكو نجم عن انفجار جهاز مجهول.وقال مصدر في فرق الطوارئ: "انفجر جهاز مجهول في المصعد، ويعمل خبراء المتفجرات حالياً في المكان".من جهتها أوضحت الهيئات الأمنية لـ"تاس" أن الانفجار في المجمع السكني كان يهدف لتنفيذ عملية اغتيال.وأوضح مصدر في الهيئات الأمنية: "الهدف من الانفجار في مجمع "ألييه باروسا" السكني هو محاولة اغتيال، ويجري تحديد هوية المتورطين".

من جانبها، تحدثت وسائل إعلام روسية أن المستهدف هو قيادي بارز موال لروسيا في دونيتسك. (العربية)