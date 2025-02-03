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عربي-دولي

أُصيب في انفجار... وفاة قياديّ بارز مُؤيّد لروسيا

Lebanon 24
03-02-2025 | 05:36
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كشفت صحيفة روسية، أنّ قياديّاً بارزاً في قوّات مواليّة لروسيا في دونيتسك، تُوفي في المستشفى.
 
 
 
وأضافت الصحيفة أنّ القياديّ البارز تُوفي بعد إصابته بانفجار في مبنى سكنيّ في موسكو.
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روسيا

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