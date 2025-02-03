أُصيب في انفجار... وفاة قياديّ بارز مُؤيّد لروسيا

كشفت صحيفة روسية، أنّ قياديّاً بارزاً في قوّات مواليّة لروسيا في دونيتسك، تُوفي في المستشفى.

وأضافت الصحيفة أنّ القياديّ البارز تُوفي بعد إصابته بانفجار في مبنى سكنيّ في موسكو.