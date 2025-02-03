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عربي-دولي

إيران تحذِّر من تطهير عرقي يستهدف الفلسطينيين

Lebanon 24
03-02-2025 | 06:10
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حذرت إيران اليوم من أن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مثل مصر أو الأردن، سيكون بمثابة «تطهير عرقي».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحافي، إن على المجتمع الدولي أن «يساعد الفلسطينيين في ضمان حقهم في تقرير مصيرهم، بدلاً من الدفع بأفكار أخرى ستكون بمثابة تطهير عرقي»، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». (الشرق الأوسط)
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