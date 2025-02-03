من أميركا.. هذا ما يسعى إليه نتنياهو بشأن "حماس"

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يهدف من زيارته إلى العاصمة واشنطن الحصول على تعهد أميركي بإنهاء حركة حماس، في حين تخشى عائلات الأسرى من نية نتنياهو إفشال اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر مشارك في زيارة نتنياهو أن "الحكومة قد تتفكك حال الذهاب نحو مرحلة ثانية من الصفقة، ونتنياهو قد يعمل على عرقلتها عبر شروط تدفع حماس إلى رفضها".



وأضافت أن تعيين وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر -لإدارة الجزء السياسي من الصفقة- من شأنه تسهيل عرقلة المرحلة الثانية.



ووصل نتنياهو مساء أمس الأحد إلى واشنطن، ومن المقرر أن يعقد اجتماعين منفصلين مع الرئيس دونالد ترامب وموفده الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وسط ترقب لمصير مفاوضات الجولة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة.



وسيعقد ترامب ونتنياهو غدا اجتماعا في البيت الأبيض. وقبيل مغادرته تل أبيب، قال نتنياهو إنه سيعقد اجتماعا مهما للغاية مع الرئيس الأميركي، وفق تعبيره.



وكشف نتنياهو أن هذا الاجتماع سيتطرق إلى عدة قضايا مثل ما سماه النصر على حماس، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، والتعامل مع ما سماه محور الإرهاب الإيراني. (الجزيرة نت)