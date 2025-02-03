منذ بداية العام 2025... إستشهاد 70 شخصاً في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي قتل 70 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام 2025.



وأكدت الوزارة في بيان سقوط "70 شهيدا في الضفة الغربية منذ بدء العام الجاري، بينهم 10 أطفال وامرأة ومُسنَّان". (العربية)

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