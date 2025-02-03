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عربي-دولي

بعد اتصالها بنظيرها الأميركي.. رئيسة المكسيك تكشف عن قرارين جديدين

Lebanon 24
03-02-2025 | 12:30
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أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، بعد اتصالها بنظيرها الأميركي دونالد ترامب اليوم الإثنين، عن  تجميد الرسوم الجمركية الأميركية على السلع المكسيكية لمدة شهر، بالإضافة إلى نشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الحدو  بين البلدين.
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وأوضحت شينباوم، في تغريدة على موقع "إكس"، أن "المكسيك سوف تعزز حدودها الشمالية بعشرة آلاف فرد من الحرس الوطني بشكل فوري لوقف تهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة لاسيما الفينتانيل".

وأضافت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل لوقف تهريب الأسلحة عالية القوة إلى المكسيك".

وذكرت شينباوم أن البلدين سوف يواصلان المحادثات بشأن الأمن والتجارة، مشيرة إلى أن "الرسوم الجمركية قد تم تجميدها لمدة شهر اعتبارا من الآن". (سكاي نيوز) 
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