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عربي-دولي

مسؤول يكشف.. أوروبا لا تستطيع أن تدافع عن نفسها من دون أميركا

Lebanon 24
03-02-2025 | 12:46
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع الدفاع عن نفسه دون الولايات المتحدة.

وقال روته في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بروكسل، ردا على سؤال عما إذا كان الوقت قد حان لكي ينشئ الاتحاد الأوروبي تكتلا دفاعيا خاصا به من دون مشاركة الولايات المتحدة: "الافتراض القائل بأن حلف شمال الأطلسي يمكن أن يوجد من دون الولايات المتحدة، هو افتراض خاطئ".
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وتابع: " الاتحاد الأوروبي لن يستطيع الدفاع عن نفسه دون الولايات المتحدة لأسباب عديدة".

وأضاف روته: "الحل الأمثل هو أن نبقى متحدين. وأنا أعلم أن البيت الأبيض لا يزال يفكر بنفس الطريقة". (روسيا اليوم)
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