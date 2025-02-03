"إجراءات طارئة" في منظمة الصحة العالمية.. ما علاقة ترامب؟

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فرض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إجراءات طارئة تشمل تجميد عمليات التوظيف، منع الموظفين من القيام برحلات غير ضرورية، وإعادة التفاوض على عقود التوريد، وذلك ردًا على خطة الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب للانسحاب من المنظمة.غيبريسوس أعرب عن أمله في الحصول على خصومات في العقود الجديدة، خاصة بعد أن كانت الولايات المتحدة تغطي نحو خمس ميزانية المنظمة، مع غياب جهة تمويل بديلة. وكان ترامب قد أعلن نية سحب الولايات المتحدة من المنظمة اعتبارًا من 22 كانون الثاني 2026.وفي الجلسة التي عقدت في جنيف، وعدت ألمانيا بتقديم "دعم ثابت" للمنظمة، ودعت إلى تقليص عدد المهام الجديدة والتركيز على البرامج الأساسية. كما تم التطرق إلى المساهمات المستقبلية التي قد تقدمها الصين. (سكاي نيوز)