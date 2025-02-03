الرئيس الروسي يوقع مرسومًا بإقالة فوكولوف من منصبه

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، إقالة فسيفولود فوكولوف من منصب نائب وزير العدل الروسي، وتم نشر المرسوم على الموقع الرسمي للوقائع القانونية الروسية.



وجاء في المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه: "إعفاء فسيفولود لفوفيتش فوكولوف من منصب نائب وزير العدل في روسيا الاتحادية". (روسيا اليوم)

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