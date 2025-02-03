مصر تكشف خطتها لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانه

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وقال الوزير عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، إنّ "مصر لديها رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه".وأضاف أنه "لدينا توافق عربي في هذا الشأن، ونتحدث مع الأمم المتحدة في هذا الإطار"، منوها إلى أن هذه العملية تعتبر مرحلة أولى تقود على بدء عملية سياسية ذات مصداقية، وتؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، لمنع تكرار حلقات العنف والعدوان.وشدد الوزير المصري على أنّ "هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى أهمية تنفيذ مشروعات عاجلة للتعافي المبكر في قطاع غزة، بالتوازي مع دخول المساعدات، خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة.ولفت إلى أن مصر تعد خطة بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن بلاده تواصل جهودها من أجل تنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاثة، بما يؤدي إلى استدامة وقف إطلاق النار، وما يتطلبه ذلك من دفع مشروعات التعافي المبكر والنفاذ الكامل لمواد الإيواء والغذاء والصحة إلى داخل القطاع، لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة. (عربي21)