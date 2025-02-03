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عربي-دولي
عقب مغادرته السعودية.. بيان من الشرع
Lebanon 24
03-02-2025
|
14:44
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صدر عن رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مساء اليوم الاثنين، بيان إثر مغادرته السعودية عقب لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأدائه مناسك العمرة، في زيارة دامت نحو يومين.
وجاء في البيان الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع: "نتقدم مجددا بالشكر والتقدير الكبير للاستضافة المميزة التي حفتنا بها المملكة العربية السعودية وشعبها الأصيل، بدءا من الاستقبال الأخوي الذي يعبر عن عمق العلاقة بين سوريا والمملكة العربية السعودية مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي سيؤسس -هذا اللقاء- بداية علاقة استراتيجية تساهم في بناء البلدين وتوطد العلاقات الثنائية على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وباقي القطاعات الخدمية".
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وأضاف الشرع: "وإننا إذ نغادر المملكة العربية السعودية، لا يمكننا إلا أن نشكر أيضا أصحاب المعالي والسعادة الذين أشرفوا على زيارتنا ورافقونا واستقبلونا في زيارتنا للرياض ثم جدة ومكة المكرمة.
وختم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية بيانه بالقول: "ونعبر كذلك عن سعادتنا وتشرفنا بزيارة بيت الله الحرام، وأداء مناسك العمرة والصلاة والدعاء لسوريا وشعبها". (روسيا اليوم)
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