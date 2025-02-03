غوغل تتوقف عن الدفع لصناع المحتوى بالدولار

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أكدت إدارة شركة غوغل Google في رسالة إلى صناع المحتوى والناشرين في مصر أنها ستبدأ في إرسال دفعات عائدات المحتوى "الأرباح" للمقيمين في مصر بالعملة المحلية.وأوضحت رسالة رسمية أرسلتها شركة غوغل إلى صناع المحتوى والناشرين في مصر أنه سيتم "إرسال الدفعات للمقيمين في مصر بالعملة المحلية أي بالجنيه المصري اعتبارا من 1 أيار 2025".ونوهت إلى أن ذلك يأتي في إطار خطتها لدفع العائدات بالعملات المحلية حول العالم، مشددة في رسالتها أنه "لن ندفع العائدات بالدولار الأميركي في مصر بعد الآن". (روسيا اليوم)