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عربي-دولي

تصريح مُريب... هذا ما أعلنه ترامب عن هدنة غزة

Lebanon 24
03-02-2025 | 14:54
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في تصريح من البيت الابيض، ان "لا ضمانات لديه بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد".
 
واعلن عن محادثات مع الصين ستجري على الأرجح خلال الساعات الـ 24 المقبلة، وذلك قبل ساعات من دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها حيز التنفيذ.
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واشار الى انه يجري "محادثات مع عدد من الأشخاص بشأن شراء "تيك توك"، ومن المرجح أن يتخذ قرارا بشأن مستقبل التطبيق الشهير في شباط".

وذكر إنه يسعى للحصول على معادن نادرة من أوكرانيا مقابل منحها مساعدات.

واكد بان "لا تضارب في المصالح بين أعمال إيلون ماسك الخاصة ومهامه الحكومية".

ولفت الى انه اجرى "محادثة جيدة مع رئيس الوزراء الكندي" وقال: "كندا لا تعاملنا بطريقة جيدة، ولن نسمح لكندا باستغلال الولايات المتحدة، ونحن نستورد من كندا أكثر مما تستورد منا". 
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