Advertisement

عربي-دولي

سوريا.. بيدرسون يرحب بتصريحات القيادة بشأن أسس بناء الدولة

Lebanon 24
03-02-2025 | 23:48
A-
A+
Doc-P-1315449-638742486137221817.jpg
Doc-P-1315449-638742486137221817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال بيان للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، إنه كان في في سوريا خلال الأسابيع الماضية حيث التقى بالسلطات المؤقتة، ومجموعة من السوريين، وتابع عن كثب كافة التطورات على الأرض.


ووفق البيان فإنه أثناء وجوده في سوريا "التقى بيدرسون بمجموعة متنوعة من الممثلين والمجموعات والأفراد السوريين من جميع أنحاء البلاد، والذين شاركوا في مجموعة كاملة من الأنشطة السياسية والمجتمعية والدينية والتنظيمية. وهو يعرب عن امتنانه لجميع السوريين الذين تمكن من مقابلتهم لمشاركتهم وجهات نظرهم في هذا الوقت الحرج".
Advertisement


وأضاف البيان: "تأثر المبعوث الخاص بشدة بالقناعة المشتركة بين جميع السوريين الذين التقى بهم بأن نجاح الانتقال السياسي في سوريا أمر ضروري، ولا يمكن أن يفشل. إن حجر الزاوية في هذا، كما سمع باستمرار من جميع السوريين الذين التقى بهم، هو الحاجة إلى حماية جميع السوريين بشكل حقيقي، وإشراك جميع السوريين بشكل كامل في تشكيل المستقبل".


وتابع: "رحب المبعوث الخاص بالتأكيدات الواضحة التي قدمتها القيادة المؤقتة مرارا وتكرارا علنا وإليه بأن سوريا الجديدة ستكون لجميع السوريين ومبنية على أسس شاملة وموثوقة".

وأشار البيان إلى أن بيدرسون "يقدّر التعهد الذي تلقاه بالتعاون الوثيق والتشاور مع الأمم المتحدة بشأن جميع خطوات الانتقال بقيادة وملكية سورية. وهو يتطلع إلى ذلك والعمل بشكل إيجابي مع السلطات المؤقتة. وسوف يتابع عن كثب جميع التطورات السياسية والوضع على الأرض وسيواصل إطلاع الأمين العام ومجلس الأمن على المستجدات".

واختتم البيان بالقول إن بيدرسون "سيشارك في عدد من اللقاءات الدولية في الفترة المقبلة وسيعود بعدها إلى دمشق". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:32 | 2025-02-04
05:30 | 2025-02-04
05:24 | 2025-02-04
05:15 | 2025-02-04
05:09 | 2025-02-04
05:01 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24