Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية المصري يزور تركيا

Lebanon 24
04-02-2025 | 00:10
A-
A+
Doc-P-1315461-638742499173023474.jpg
Doc-P-1315461-638742499173023474.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتوجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى أنقرة، الثلاثاء، للقاء نظيره التركي هاكان فيدان والرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وذكرت الوزارة أن الزيارة تأتي "في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، ودعم الروابط بين مجتمعي الأعمال والنشاط التجاري والاستثماري بين البلدين"، فضلاً عن "تبادل الرؤى والتقديرات بشأن الأوضاع الإقليمية، ومنها التطورات في قطاع غزة، ومنطقة القرن الأفريقي".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:32 | 2025-02-04
05:30 | 2025-02-04
05:24 | 2025-02-04
05:15 | 2025-02-04
05:09 | 2025-02-04
05:01 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24