وزير الخارجية المصري يزور تركيا

يتوجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى أنقرة، الثلاثاء، للقاء نظيره التركي هاكان فيدان والرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.



وذكرت الوزارة أن الزيارة تأتي "في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، ودعم الروابط بين مجتمعي الأعمال والنشاط التجاري والاستثماري بين البلدين"، فضلاً عن "تبادل الرؤى والتقديرات بشأن الأوضاع الإقليمية، ومنها التطورات في قطاع غزة، ومنطقة القرن الأفريقي".

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