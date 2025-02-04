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عربي-دولي

ترامب: إسرائيل دولة صغيرة وهذا ليس جيداً

Lebanon 24
04-02-2025 | 00:12
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اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات أن مساحة إسرائيل "صغيرة" مقارنة مع الشرق الأوسط وأن "هذا ليس أمراً جيداً"، وذلك قبيل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الثلاثاء.
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وخلال حديث ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي، سأله أحد المراسلين عن لقائه المرتقب مع نتنياهو، وبشأن ما إذا كان يدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية خصوصاً وأنه صرح سابقاً أن مساحة إسرائيل صغيرة، فرد الرئيس الأميركي قائلاً: "لن أتحدث عن هذا الأمر"، مضيفاً: "بكل تأكيد إسرائيل بلد صغير فيما يتعلق بالأراضي".

وأشار ترامب إلى قلم بيده، وتابع قائلاً: "أترون هذا القلم، مكتبي هذا هو الشرق الأوسط، وهذا القلم، رأس هذا القلم هي إسرائيل، وهذا ليس جيداً".
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