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عربي-دولي

ترامب عن دور ماسك في الإدارة: موظف خاص بصلاحيات محدودة

Lebanon 24
04-02-2025 | 00:49
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الملياردير إيلون ماسك لا ولن يستطيع فعل أي شيء دون موافقة إدارته، التي تمنحه الموافقة حيثما يكون ذلك مناسبا وحيثما لا يكون مناسبا، لا تفعل ذلك.


وأضاف أنه موظف حكومي خاص، مما يعني أنه ليس متطوعا، ولكنه أيضا ليس موظفا فيدراليا بدوام كامل.
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وحسب وزارة العدل الأميركية، فإن الموظف الحكومي الخاص هو "أي شخص يعمل، أو من المتوقع أن يعمل، للحكومة لمدة 130 يوما أو أقل خلال فترة 365 يوما".

وقال شخص مطلع على عمل ماسك لشبكة "سي إن إن": "لا يتقاضى أي أجر".

يشار إلى أن زملاء ماسك في إدارة كفاءة الحكومة بوزارة الخزانة لديهم الآن إمكانية الوصول الكامل إلى أنظمة المدفوعات الحكومية.

وعندما سأله أحد المراسلين عن سبب أهمية وصول ماسك إلى أنظمة المدفوعات الحكومية، قال ترامب إن ماسك لديه حق الوصول فقط لفصل الأشخاص الذين يعتبرهم هو والإدارة "غير صالحين للعمل".

وذكر ترامب أن الهدف هو "تقليص الحكومة"، لكنه قال إنه إذا كان هناك تضارب في المصالح من جانب ماسك، "لن نسمح له بالتعامل معه". (سكاي نيوز)
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