"كان" عن مسؤولين إسرائيليين: مستعدون للقبول ببقاء "حماس" لكن خارج غزة

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نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل مستعدة للقبول ببقاء حركة "حماس" لكن خارج قطاع غزة.وأفادت "كان" بأنه في ضوء مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر، تبحث إسرائيل مع الإدارة الأميركية إبعاد بعض أو كل كبار قادة "حماس" من قطاع غزة.وأشارت إلى أنه مع استعدادات المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني، اعترف مسؤولون إسرائيليون كبار أنهم مستعدون لقبول استمرار بقاء "حماس" ولكن ليس في قطاع غزة.وفي نظر القيادة الإسرائيلية قد يشكل هذا حلا لوقف القتال في إطار المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق، دون إنكار قدرة "حماس" على الحكم في غزة، وفق "كان".وأمس الاثنين وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء.ومن المتوقع أن يناقش الجانبين خلال لقائهما الوضع في غزة، والرهائن، ومواجهة المحور الإيراني، وغيرها من القضايا الرئيسية.ويأتي هذا اللقاء في إطار المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقال نتنياهو قبل الإقلاع إلى الولايات المتحدة: "إننا قادرون على توسيع دائرة السلام".وذكرت قناة "كان" أن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي اعترفوا بأن الرئيس الأميركي ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عازمان على "استكمال الاتفاق وإطلاق سراح الرهائن حتى النهاية وإنهاء الحرب". (روسيا اليوم)