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موسكو لحماس: للوفاء بوعد إطلاق سراح مواطن روسي

Lebanon 24
04-02-2025 | 01:32
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طالبت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، حركة "حماس" "الوفاء" بوعد إطلاق سراح مواطن روسي اختطفته خلال هجوم السابع من تشرين الاول 2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف، حث خلال لقاء جمعه في موسكو مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، على إطلاق سراح المواطن الروسي إيه. تروفانوف".
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وأشارت إلى أن "موسكو أكدت مرة أخرى، على ضرورة الوفاء بالوعد الذي قطعته قيادة حماس بشأن إطلاق سراح تروفانوف وآخرين محتجزين رهائن في قطاع غزة".

وتروفانوف، هو مواطن روسي اختطف مع والدته وجدته وصديقته، بينما قتل والده خلال الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في تشرين الاول 2023. (الحرة)
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