على الحدود مع الولايات المتحدة.. المكسيك تعلن نشر 10 آلاف جندي

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أعلنت المكسيك نيتها نشر 10 آلاف جندي على الحدود مع الولايات المتحدة مقابل تأجيل الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على الواردات المكسيكية.وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عن تأجيل فرض الرسوم لمدة شهر، قبل 12 ساعة تقريبا من دخول التعريفات حيز التنفيذ.وتحدث ترامب وشينباوم يوم أمس الاثنين واتفقا على أن المكسيك ستبذل المزيد من الجهود لمكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة ستكثف جهودها لمنع تدفق الأسلحة النارية إلى المكسيك.وقالت شينباوم أيضا إن المسؤولين مع الولايات المتحدة والمكسيك بدأوا محادثات حول قضايا التجارة والأمن الأوسع.وأكد ترامب الصفقة في منشور على منصة Truth Social، ووصف المكالمة مع شينباوم بأنها "محادثة ودية للغاية.. ولقد وافقت على إرسال 10000 جندي مكسيكي على الفور على الحدود التي تفصل بين المكسيك والولايات المتحدة. وسيتم تعيين هؤلاء الجنود خصيصا لوقف تدفق الفنتانيل، والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا".وأضاف: "اتفقنا أيضا على الإيقاف الفوري للتعريفات الجمركية المتوقعة لمدة شهر واحد، سنجري خلالها مفاوضات برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وممثلين رفيعي المستوى من المكسيك. أتطلع إلى المشاركة في تلك المفاوضات مع الرئيسة شينباوم، في الوقت الذي نحاول فيه التوصل إلى اتفاق بين بلدينا".وتأتي هذه الصفقة بعد أيام فقط من إعلان ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10% على الصين. (روسيا اليوم)