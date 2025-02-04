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واشنطن: سنضغط على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي

Lebanon 24
04-02-2025 | 03:23
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أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بلاده "بحاجة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إيران، حتى تتوقف عن القيام بالأنشطة التي تحاول فيها بنهاية المطاف الحصول على سلاح نووي".
أتت تصريحات روبيو لقناة "فوكس نيوز" في وقت كشفت فيه معلومات استخباراتية جديدة حول البرنامج النووي الإيراني بأن فريقا سريا من علماء البلاد يستكشف نهجا أسرع، وإن كان أكثر بدائية، لتطوير سلاح ذري، إذا قررت قيادة طهران السباق للحصول على قنبلة، وفقا لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين.
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وحذر تقييم الاستخبارات من أن مهندسي الأسلحة والعلماء الإيرانيين كانوا يبحثون في الأساس عن اختصار يمكنهم من تحويل مخزونهم المتزايد من الوقود النووي إلى سلاح قابل للتطبيق في غضون أشهر، بدلاً من عام أو أكثر ولكن فقط إذا اتخذت طهران قرارا بتغيير نهجها الحالي.
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