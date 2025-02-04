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عربي-دولي

بعد لقاء مسؤولين أميركيين.. نتنياهو اتّخذ قراراً يتعلّق باتّفاق غزة

Lebanon 24
04-02-2025 | 06:42
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أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن تل أبيب تستعد لإرسال وفد عمل إلى الدوحة مطلع الأسبوع المقبل، لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بالاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.


وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن القرار يأتي بعد أن التقى نتنياهو مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والز، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في العاصمة واشنطن.
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ومن المقرر أن يعقد نتنياهو عند عودته من الولايات المتحدة، اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني، لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو ما من شأنه أن يوجه استمرار المفاوضات. (سكاي نيوز)
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