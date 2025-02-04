تركيا تؤكد: نقف مع مصر لمقاومة تهجير الفلسطينيين

في توقيت لافت، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، نظيره التركي هاكان فيدان، في أنقرة اليوم الثلاثاء بالتزامن مع زيارة يقوم بها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى تركيا.

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وشدد عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي على رفض البلدين تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين تمسكهما بحل الدولتين.



كما أوضح أنه ناقش مع مضيفه "تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".



وأشار إلى أنه أطلع الوزير التركي على التحديات التي تواجه عملياً تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على الأرض، فضلا عن التواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان.

بدوره، أوضح فيدان أن بلاده " تعارض كل تدخل يهدف لابعاد الفلسطينيين عن وطنهم"، معتبرا أن هذه الخطوة تؤجج التوترات في المنطقة. وقال "سنقف إلى جانب مصر فيما يخص مقاومة التهجير"



كما أكد على وجوب وقف "حالة الارهاب التي يخلقها المستوطنون الاسرائيليون". (العربية)