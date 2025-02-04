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عربي-دولي

في ثاني مناورة خلال أيام.. إيران تختبر دفاعتها الجوية

Lebanon 24
04-02-2025 | 08:02
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أجرت القوات المسلحة الإيرانية اختبارا لدفاعاتها الجوية في ثاني مناورة كبيرة تجريها خلال الأيام الماضية.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، الثلاثاء، أن الجيش الإيراني نفذ عمليات تعقب وملاحقة وتدمير للأهداف بجنوب غرب البلاد. كما تم استخدام أنظمة الرادار المحلية.
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وأضافت: "في المرحلة الثانية من مناورات الدفاع الجوي للجيش، نجح نظام الصواريخ المتوسط الارتفاع "جوشن" في إصابة الهدف المحدد من قبل شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد بنجاح".
 
وأفادت وكالة تسنيم بأنه في المرحلة الثانية من مناورة "اقتدار الدفاع الجوي 1403"، وبعد هجوم الطائرات المعادية الافتراضية على منطقة المناورات، تم اكتشاف الأهداف بواسطة الأنظمة الرادارية، ومن ثم تم تحديد الهدف من قبل شبكة الدفاع الجوي المتكاملة وتسليمه إلى نظام صواريخ "جوشن"، الذي قام بإطلاق صاروخ بنجاح على الهدف المعادي، مما أدى إلى تدميره.

وبحسب التقرير، يمكن لنظام صواريخ "جوشن" باستخدام رادار قوي ونشط (غير موجه) اكتشاف الأهداف دون إرسال إشعاعات رادارية، ومن ثم توجيه الصاروخ نحو الهدف لتدميره.
 
ويمكن لاستخدام الأنظمة الرادارية غير الموجهة أن يوفر ميزة السرعة لنظام الصواريخ، ويجعل من الصعب على العدو تحديد مكان وجود هذا النظام. (سكاي نيوز عربية) 
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