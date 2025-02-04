الأردن تؤكد لسيناتور أميركي ضرورة استدامة وقف إطلاق النار بغزة

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بحث عاهل الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، المستجدات في المنطقة، مؤكدا "ضرورة استدامة" اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الملك وغراهام، رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وفق بيان للديوان الملكي.وذكر البيان أن الملك عبد الله بحث مع غراهام "مستجدات المنطقة"، ولفت إلى "أهمية دور الولايات المتحدة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".كما أكد على "ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف جهود الاستجابة الإنسانية، ووقف التصعيد في الضفة الغربية". (الاناضول)