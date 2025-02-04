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حماس تعلن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
04-02-2025 | 13:21
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أعلن الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع أن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدأت، اليوم الثلاثاء.

وفي بيان نُشر عبر قناة الحركة على منصة تلغرام، قال القانوع: "اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية بدأت، ونحن معنيون ومهتمون في المرحلة الحالية بالإيواء والإغاثة والإعمار لشعبنا في قطاع غزة".
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وأضاف البيان: "الاحتلال يعطل البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، ويراوغ ويماطل في تنفيذه".

وأكد القانوع في بيانه أن "الإيواء والإغاثة لشعبنا قضية إنسانية ملحّة لا تحتمل المراوغة والمماطلة من الاحتلال".

وشدَّد على أن "إعادة بناء المستشفيات وإصلاح الطرق وآبار المياه هي الي تعيد الحياة في غزة بعد الدمار الهائل فيها".

ورأى القانوع أن "عملية حاجز تياسير شرق طوباس تأتي ردًّا على العدوان المتصاعد بالضفة، وحق شعبنا في الدفاع عن نفسه".

وشدَّد القانوع على أن "ما فشل به الاحتلال في قطاع غزة لن ينجح به في الضفة، والمعركة معركة إرادات". (الجزيرة)
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