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اردوغان: سنعمل على رفع العلاقات مع دمشق إلى مستوى استراتيجي

Lebanon 24
04-02-2025 | 13:32
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أحمد الشرع، أن "أنقرة ستعمل على رفع العلاقات مع دمشق إلى مستوى استراتيجي، وتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي في سوريا".
 
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وقال أردوغان: "أرحب بالسيد الشرع وممتن لاستضافته في أنقرة، الجميع يعلم أن الشعب السوري تعرض منذ 13 عاما للظلم والبراميل المتفجرة والإبادة على يد نظام الأسد المجرم والتي أدت إلى استشهاد عشرات آلاف السوريين".
 
وأضاف: "الشعب السوري أصبح حرا في توجيه مستقبله ووقفنا إلى جانبه في الأوقات العصيبة وسنستمر في الوقوف إلى جانبه"، مشددا على أنه "ناقشنا مع الرئيس الشرع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ونؤكد على سيادة ووحدة الأراضي السورية".
 
وأكد أن "الفترة المقبلة ستشهد كثافة في الزيارات واللقاءات مع الجانب السوري وسنرفع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي".
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