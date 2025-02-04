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عربي-دولي

قرار ترامب "قيد التنفيذ".. بدأ ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى قاعدة عسكرية

Lebanon 24
04-02-2025 | 13:55
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنّ أولى عمليات ترحيل مهاجرين معتقلين جوا إلى قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا هي "قيد التنفيذ"، مع تصدّي إدارة الرئيس دونالد ترامب للهجرة غير النظامية.
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، "انطلقت أولى الرحلات من الولايات المتحدة إلى خليج غوانتانامو وعلى متنها مهاجرون غير نظاميين".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يريد من البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي توسيع منشأة احتجاز المهاجرين في القاعدة لاحتجاز أكثر من 30 ألف مهاجر.

ووقع الرئيس ترامب العديد من المراسيم لكبح الهجرة غير الشرعية بعد توليه المنصب.
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