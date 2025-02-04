Advertisement

عربي-دولي

تصريح صادم من ترامب: لا بديل للفلسطنيين سوى مغادرة غزة!

Lebanon 24
04-02-2025 | 15:35
A-
A+
Doc-P-1315848-638743058002120254.jpg
Doc-P-1315848-638743058002120254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مجددا عن رغبته في أن تستقبل مصر والأردن سكانا من غزة، قائلا إنّ الفلسطينيين "ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع".

واعتبر أن الفلسطينيين "سيودون بشدة" مغادرة قطاع غزة المحاصر للعيش في أي مكان آخر إذا أتيحت لهم الفرصة.
Advertisement

وتابع: "أظن أنهم سيكونون سعداء للغاية" بذلك.

وأضاف أنه يرغب في أن تستقبل مصر والأردن نازحين فلسطينيين من غزة، وهو التصريح الذي كرره مرارا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:39 | 2025-02-04
17:17 | 2025-02-04
16:52 | 2025-02-04
16:47 | 2025-02-04
16:46 | 2025-02-04
16:19 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24