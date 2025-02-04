تصريح صادم من ترامب: لا بديل للفلسطنيين سوى مغادرة غزة!

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واعتبر أن الفلسطينيين "سيودون بشدة" مغادرة قطاع غزة المحاصر للعيش في أي مكان آخر إذا أتيحت لهم الفرصة.وتابع: "أظن أنهم سيكونون سعداء للغاية" بذلك.وأضاف أنه يرغب في أن تستقبل مصر والأردن نازحين فلسطينيين من غزة، وهو التصريح الذي كرره مرارا.