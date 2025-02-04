تهديد مباشر من ترامب لإيران.. هذا ما سيحدث إذا حاولت قتله!

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وكشف في المقابل بأنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان بشأن قضايا بينها سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي.وفي هذا الصدد، أكد الرئيس الأميركي أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا لكنها "قريبة جدا من ذلك".وتحدث عن المعلومات التي كشفت مخططات سابقة لإيران باغتياله، قائلا "إذا ردت إيران وحاولت قتلي فسنقضي عليها". (الحرة)