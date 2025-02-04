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عربي-دولي

تهديد مباشر من ترامب لإيران.. هذا ما سيحدث إذا حاولت قتله!

Lebanon 24
04-02-2025 | 16:00
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وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مذكرة رئاسية بشأن إيران بهدف إحياء سياسة "الضغط القصوى" عليها، قائلاً: "نأمل ألا نضطر إلى استخدام المذكرة وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران".
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وكشف في المقابل بأنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان بشأن قضايا بينها سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس الأميركي أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا لكنها "قريبة جدا من ذلك".

وتحدث عن المعلومات التي كشفت مخططات سابقة لإيران باغتياله، قائلا "إذا ردت إيران وحاولت قتلي فسنقضي عليها". (الحرة) 
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