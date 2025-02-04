بمبلغ ضخم.. أميركا تبيع أسلحة مُتطورة جدًّا لدولة عربية!

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إقتصاد
بمبلغ ضخم.. أميركا تبيع أسلحة مُتطورة جدًّا لدولة عربية!
Lebanon 24
04-02-2025
|
16:19
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كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، عن موافقة واشنطن على بيع مصر أسلحة متطورة بنحو مليار دولار، كانت قد طلبتها القاهرة.
وتتضمن الصفقة المحتملة تزويد البحرية المصرية بأنظمة إدارة قتال من طراز "كومباس-21" لتحديث أربع زوارق صاروخية سريعة، بتكلفة تقديرية تبلغ 625 مليون دولار.
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كما تشمل هذه الصفقة، أنظمة رادار للمراقبة الجوية والسطحية وأنظمة تشويش وحرب إلكترونية.
كما أعلنت الخارجية الأميركية، موافقتها على صفقة عسكرية أخرى لبيع مصر أنظمة رادار بعيدة المدى بحوالي 304 ملايين دولار.
وتشمل هذه الصفقة تزويد مصر بأنظمة رادار متكاملة، بالإضافة إلى أجهزة تشفير، وأجهزة نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي أس" مزودة بوحدات مقاومة للتشويش، إلى جانب قطع الغيار، وبرمجيات الدعم، وتدريب الأفراد، ومعدات التدريب، وخدمات الدعم الفني والهندسي واللوجستي.
وأكدت الخارجية الأميركية في بيانيان منفصلين أن هاتين الصفقتين تهدفان إلى تعزيز الأمن القومي الأميركي من خلال دعم أمن مصر، التي تعتبر شريكا استراتيجيا وقوة رئيسية للاستقرار في الشرق الأوسط.
وأوضحت الوكالة أن هاتين الصفقتين لن تؤثرا على التوازن العسكري في المنطقة، ولن تتطلبا نشر أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو المتعاقدين في مصر.
وتُعد هذه الصفقة جزءاً من سلسلة اتفاقيات تسليح بين الولايات المتحدة ومصر في السنوات الأخيرة. (الحرة)
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