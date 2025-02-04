بعد تصريحات ترامب المثيرة للجدل.. رد قوي من "حماس"

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وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "نرفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين في غزة، التصريحات الأميركية عنصرية وتعكس غياب المعايير الأخلاقية والإنسانية".وشدد قاسم على أنه "بدلا من محاسبة الاحتلال الاشرائيلي المجرم على جريمة الإبادة الجماعية والتهجير تتم مكافأته لا عقابه"، مؤكدا أن "هدف الاحتلال الحقيقي من حربه على غزة هو تهجير الفلسطينيين من القطاع".وأضاف "المقاومة مستمرة حتى حصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله.. يمكن أن تتم عملية إعادة الإعمار مع بقاء أهالي غزة لا تهجيرهم كما يطرح اليمين الاسرائيلي".