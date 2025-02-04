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عربي-دولي
بعد تصريحات ترامب المثيرة للجدل.. رد قوي من "حماس"
Lebanon 24
04-02-2025
|
16:46
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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الثلاثاء، رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حتمية خروج سكان قطاع غزة منه والتوجه إلى مصر أو الأردن.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "نرفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين في غزة، التصريحات الأميركية عنصرية وتعكس غياب المعايير الأخلاقية والإنسانية".
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وشدد قاسم على أنه "بدلا من محاسبة الاحتلال الاشرائيلي المجرم على جريمة الإبادة الجماعية والتهجير تتم مكافأته لا عقابه"، مؤكدا أن "هدف الاحتلال الحقيقي من حربه على غزة هو تهجير الفلسطينيين من القطاع".
وأضاف "المقاومة مستمرة حتى حصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله.. يمكن أن تتم عملية إعادة الإعمار مع بقاء أهالي غزة لا تهجيرهم كما يطرح اليمين الاسرائيلي".
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