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عربي-دولي

خلال زيارته للبيت الأبيض.. منظمة دولية تطالب الولايات المتحدة باعتقال "نتنياهو"

Lebanon 24
04-02-2025 | 16:52
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طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء اليوم.

وقالت المنظمة في سلسلة منشورات على منصة "إكس": "باستقبالها بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تُظهر الولايات المتحدة ازدراء للعدالة الدولية".
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وأضافت أن "إدارة بايدن أحبطت الجهود الدولية لتحقيق العدالة من أجل فلسطين، واستمر الرئيس ترامب في هذا المسار بعدم اعتقال نتنياهو أو إخضاعه للتحقيق، وها هو يستقبله اليوم كأول رئيس وزراء يزور البيت الأبيض منذ تنصيبه" في 20 كانون الثاني الماضي".

 
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