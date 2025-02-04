ترامب: لا أعتقد أن سكان غزة يجب أن يعودوا إلى القطاع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه "يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين"، في إشارة إلى مقترحه بشأن مغادرة سكان غزة القطاع باتجاه مصر والأردن.

وقال بحضور نتنياهو: "هناك دول أخرى بالإضافة لمصر والأردن ستقبل استقبال سكان غزة"، مشيراً إلى أنه "يمكن استقبال الفلسطينيين في 5 أو 6 دول أخرى".

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كما تابع "لا أعتقد أن سكان غزة يجب أن يعودوا إلى القطاع"، مضيفاً "أن سكان غزة لن يرغبوا بالعودة إلى القطاع".

وجدّد حديثه بالقول أن "مصر لن ترفض طلبه لإيواء سكان غزة، مشيراً إلى أن "عدة دول تواصلت مع واشنطن ورحّبت باستقبال أهل غزة".



وقال ترامب إنه "سيدعم جهود إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم إلى أماكن يمكنهم العيش فيها دون خوف من العنف".



وقال إنه يود أن "يرى اتفاقاً لإعادة توطين الناس بشكل دائم في منازل لطيفة حيث يمكنهم أن يكونوا سعداء ولا يتعرّضون لإطلاق النار أو القتل".