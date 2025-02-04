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عربي-دولي

بشأن غزة.. أول رد رسمي فلسطيني على تصريحات ترامب

Lebanon 24
04-02-2025 | 23:15
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انتقد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، التصريحات التي قال فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الفلسطينيين يجب أن ينتقلوا بشكل دائم من غزة إلى "منطقة جميلة".

وفي أول تعليق رسمي على تصريحات ترامب، قال منصور في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لأولئك الذين يريدون إرسال الشعب الفلسطيني إلى (مكان لطيف)، اسمحوا لهم بالعودة إلى ديارهم الأصلية فيما أصبح الآن إسرائيل"، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.
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وأضاف: "يريد الشعب الفلسطيني إعادة بناء غزة لأن هذا هو المكان الذي ننتمي إليه، بلدنا وموطننا هو قطاع غزة، وهو جزء من فلسطين"، وتابع: "لقد اختار الشعب الفلسطيني خيار العودة إلى غزة... وأعتقد أننا يجب أن نحترم رغبة الشعب الفلسطيني".

واجتمع ترامب، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. وهو الاجتماع الأول له مع زعيم أجنبي، بعد عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني الماضي. (ارم نيوز)
 
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