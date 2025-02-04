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عربي-دولي

غداة تبادل البلدين فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتهما.. ترامب: سنستمر في التصدي للصين

Lebanon 24
04-02-2025 | 23:38
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أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستستمر في التصدي للصين، غداة تبادل البلدين فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتهما.

وردا على قرار بكين بفرض رسوم جمركية انتقامية، قال ترامب: "لا بأس، سنقوم بعمل جيد ضد الصين. إنهم كانوا يستغلون إدارة الرئيس السابق جو بايدن".
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وأضاف: "هناك عجز مع الصين بحوالي تريليون دولار".

قال أيضا إنهم "يستخدمون أموالنا لبناء جيشهم، وبايدن ترك هذا يحدث".

وبسؤاله عن التواصل مع نظيره الصيني شي جينبينغ قال ترامب: "بالنسبة للحديث معه، سيكون في الوقت المناسب. أنا غير مستعجل".
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