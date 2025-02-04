بعد حديث ترامب بالأمس.. ماذا نعرف عن قطاع غزة وسكانه؟

تجدد النقاش حول مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى دول أخرى، بعد تصريحات أمس.



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فيما سلطت تلك التصريحات المثيرة للجدل الضوء مجدداً على طبيعة قطاع غزة وسكانه، لا سيما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد حوالي 45 ألف شخص. فقد تطرق مجددا إلى فكرة تهجير سكان غزة إلى دول أخرى، مضيفاً هذه المرة أن الولايات المتحدة ستفرض ملكية "طويلة الأمد" على القطاع وتطوره.فيما سلطت تلك التصريحات المثيرة للجدل الضوء مجدداً على طبيعة قطاع غزة وسكانه، لا سيما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد حوالي 45 ألف شخص.

انخفاض عدد سكان القطاع

فمنذ السابع من تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل حرباً على القطاع استهدفت البشر والمباني والبنية التحتية الحيوية، وتحولت المدن إلى أنقاض.



كما محيت أسماء عائلات كاملة من السجل المدني، وسط خسائر بشرية ومادية مدمرة، لاسيما أنه وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 45,484 فلسطينياً في غزة.

100 ألف غادروا

إضافة إلى فقدان نحو 11 ألفا، حتى نهاية كانون الأول 2024، كما غادر القطاع نحو 100 ألف فلسطيني منذ بداية العملية الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول 2023، وذلك وفق أرقام نشرها المركز الإحصائي الفلسطيني.



وبناء على هذه المعطيات أعلاه، فقد انخفض عدد سكان القطاع المقدر للعام 2024، بنحو 160 ألف فلسطيني، ليبلغ 2.1 مليون (وبانخفاض مقداره 6% عن تقديرات عدد السكان لقطاع غزة للعام 2023، منهم أكثر من مليون طفل دون سن الثامنة عشرة، يشكلون ما نسبته 47% من سكان القطاع.



في موازاة ذلك يُعد القطاع من المناطق الأكثر كثافة للسكان في العالم، إذ يعيش نحو مليوني نسمة في مساحة لا تزيد عن 365 كيلومترا مربعا، ويتوزعون على 44 تجمعا سكنياً.

وتبلغ مساحته حوالي ضعف مساحة العاصمة الأميركية واشنطن، وربع مساحة مدينة لندن، وعُشر مساحة كيب تاون.



فيما يبلغ متوسط عدد السكان 8,121 نسمة لكل كيلومتر مربع، وفقًا لتقرير الديموغرافيا لعام 2023، وذلك بالطبع قبل الحرب الإسرائيلية، حيث ينظر إلى المناطق الحضرية المبنية بدلاً من المناطق القضائية الحكومية.



وبحسب بيانات رسمية من قبل وزارة الصحة، كشفت عنها ضمن تقرير الوزارة السنوي لعام 2022، فإن ما يقرب من نصف السكان (47.3%) عمرهم تحت سن 18 عاما.

حوالي 66% من مجمل السكان في قطاع غزة لاجئون

وبلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 66.1%. كذلك يُعتقد أن هناك أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وهو ما يجعلهم أحد أكبر تجمعات اللاجئين في العالم. ويعيشون بشكل أساسي داخل الأراضي الفلسطينية وفي البلدان المجاورة.



نزوح داخلي

بالإضافة إلى ذلك، نزح ما يقرب من 1.9 مليون شخص داخليا في غزة بعد التوغل الإسرائيلي في القطاع في تشرين الأول، وفقاً للأمم المتحدة.



يذكر أنه بعدما تحدث ترامب الثلاثاء عن "تهجير الفلسطينيين" ، تطرق إلى فكرة أخرى تتمثل بسيطرة الولايات المتحدة على القطاع الساحلي بملكية "طويلة الأمد" وتطويره. (الحدث)