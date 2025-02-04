Advertisement

عربي-دولي

الاهداف لا تزال مستمرة.. هذا ما اعلنه نتنياهو عن غزة

Lebanon 24
04-02-2025 | 23:56
A-
A+
Doc-P-1315933-638743355532192504.jpg
Doc-P-1315933-638743355532192504.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، أن "أهدافه" الثلاثة في قطاع غزة، لا تزال مستمرة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي بعد حرب دامت 15 شهرا. 
Advertisement

وقال نتانياهو في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد محادثات في البيت الأبيض إنه "يهدف إلى القضاء على حركة حماس، وإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المختطفين في غزة، والتأكد من أن القطاع لا يشكل تهديدا لأمن إسرائيل في المستقبل".

بدوره، شكك ترامب في استمرار وقف إطلاق النار في غزة. 

وقال ترامب إنه بحث مع نتانياهو كيفية ضمان القضاء على حركة "حماس" في قطاع غزة.

وأضاف: "نتعامل مع أشخاص معقدين للغاية وسنرى إن كان الاتفاق سيستمر أم لا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:15 | 2025-02-05
02:09 | 2025-02-05
01:59 | 2025-02-05
01:59 | 2025-02-05
01:47 | 2025-02-05
01:45 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24