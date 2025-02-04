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عربي-دولي
الاهداف لا تزال مستمرة.. هذا ما اعلنه نتنياهو عن غزة
Lebanon 24
04-02-2025
|
23:56
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، أن "أهدافه" الثلاثة في قطاع غزة، لا تزال مستمرة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي بعد حرب دامت 15 شهرا.
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وقال نتانياهو في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد محادثات في البيت الأبيض إنه "يهدف إلى القضاء على حركة حماس، وإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المختطفين في غزة، والتأكد من أن القطاع لا يشكل تهديدا لأمن إسرائيل في المستقبل".
بدوره، شكك ترامب في استمرار وقف إطلاق النار في غزة.
وقال ترامب إنه بحث مع نتانياهو كيفية ضمان القضاء على حركة "حماس" في قطاع غزة.
وأضاف: "نتعامل مع أشخاص معقدين للغاية وسنرى إن كان الاتفاق سيستمر أم لا".
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